В торговых центрах Кабардино-Балкарии выявлено 330 нарушений пожарной безопасности

Прокуратура Кабардино-Балкарии выявила в торгово-развлекательных комплексах региона 330 нарушений закона о пожарной безопасности. Ранее ведомство обратилось в суд с требованием временно приостановить работу ТРК «Галерея» в Нальчике

«В ходе проверки, проведенной совместно со специалистами МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике и Ростехнадзора , в 64 объектах выявлены существенные нарушения законодательства о пожарной безопасности», — сообщается на сайте прокуратуры.

В частности, во многих торгово-развлекательных центрах неисправны пожарные сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, используются электрические розетки с повреждениями и материалы отделки из горючих материалов. Так, в ТРК «Дея» в Нальчике электропроводка эксплуатировалась с видимыми нарушениями изоляции, пути эвакуации не оборудованы знаками пожарной безопасности, а не территории не обеспечен подъезд пожарных автомобилей.