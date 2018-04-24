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В торговых центрах Кабардино-Балкарии выявлено 330 нарушений пожарной безопасности
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В торговых центрах Кабардино-Балкарии выявлено 330 нарушений пожарной безопасности 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Прокуратура Кабардино-Балкарии выявила в торгово-развлекательных комплексах региона 330 нарушений закона о пожарной безопасности. Ранее ведомство обратилось в суд с требованием временно приостановить работу ТРК «Галерея» в Нальчике.
«В ходе проверки, проведенной совместно со специалистами МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике и Ростехнадзора, в 64 объектах выявлены существенные нарушения законодательства о пожарной безопасности», — сообщается на сайте прокуратуры.
В частности, во многих торгово-развлекательных центрах неисправны пожарные сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, используются электрические розетки с повреждениями и материалы отделки из горючих материалов. Так, в ТРК «Дея» в Нальчике электропроводка эксплуатировалась с видимыми нарушениями изоляции, пути эвакуации не оборудованы знаками пожарной безопасности, а не территории не обеспечен подъезд пожарных автомобилей.
Значительные нарушения выявлены также в других местах с массовым пребыванием граждан. «В целях устранения выявленных нарушений в адрес глав местных администраций 10 муниципальных образований Зольского района внесены представления. Кроме этого, в отношении 12 директоров домов культуры и физкультурно-оздоровительных комплексов возбуждены административные производства по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ», — пояснили в прокуратуре региона.
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