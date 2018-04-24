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Костромской торговый центр «Авокадо» снова в строю
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Костромской торговый центр «Авокадо» снова в строю 

k1news.ru 27 минут назад
Фото: k1news.ru
18 апреля торговый центр «Авокадо» в Костроме закрыли по решению суда. Прокуратура провела там проверку и нашла нарушения требований пожарной безопасности. Решили приостановить эксплуатацию здания ТЦ до тех пор, пока по делу не вынесут окончательное решение, и оно не вступит силу, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Как нам стало известно, с сегодняшнего дня «Авокадо» снова в строю — в 10 часов торговый центр откроется и будет работать в обычном режиме. Большинство выявленных нарушений устранено.
Напомним, в этот же день в Костроме закрыли торговый центр «Паново», кафе «Терем» и детский центр «В гостях у сказки». Причины те же — нарушения правил пожарной безопасности. Позже из-за этого закрыли квесты OZ на улице Ткачей.
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