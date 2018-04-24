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Склад хлебзавода вспыхнул в Славянске-на-Кубани
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Склад хлебзавода вспыхнул в Славянске-на-Кубани 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Славянске-на-Кубани произошел крупный пожар на складе хлебозавода.
Отметим, что возгорание произошло вечером 23 апреля и распространилось на площади 150 кв. м.
Update. На территории всё-таки хлебзавода пожар. Горят помещения с готовой продукции. Фото от подписчиков. Инфа от Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю. Следите за обновлениями.
Публикация от Славянск-на-Кубани и округа (@slavyansk) 23 Апр 2018 в 11:30 PDT  По информации пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, горел склад хранения готовой продукции.
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в 21:32, а в 22:00 пожар был полностью потушен.
Известно, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Отметим, что пользователи социальных сетей сначала спорили, что пожар произошел не на хлебозаводе, а в здании компании «Строймаш».
Один из пользователей отметил: «Это горел цех на территории дорстроя Лермонтова, 1а за хлебзаводом. В цеху производили поролоновые изделия, если я не ошибаюсь, фильтра для спецтехники и оборудования. Причиной стало короткое замыкание. Информация от человека который находился внутри в момент возгорания: все загорелось очень быстро, но к счастью все люди покинули цех, тушили пожар около 8 пожарных машин, тушили примерно 1,5–2 часа. Цех высокий по высоте как трехэтажное здание».
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