В Приамурье приостановили внутренние авиарейсы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апреля. / ТАСС /. В Амурской области временно приостановили внутренние авиарейсы из-за пожароопасной обстановки. Авиатехнику «Амурской авиабазы» задействовали на тушении природных пожаров и патрулировании территории, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"Работа внутренних авиарейсов приостановлена. Вся авиатехника «Амурской авиабазы» задействована на тушении пожаров и на авиапатрулировании. Срок — до стабилизации пожароопасной обстановки", — сказали в ведомстве.

По данным центра, за прошедшие сутки в Приамурье зарегистрировали 27 природных пожаров. Больше всего в Магдагачинском, Зейском и Ромненском районах.

"Вертолет Ми-8 сегодня задействован на тушении пожара в Шимановском районе и переброске личного состава из Свободненского района в Магдагачинский и Зейский районы, самолет Бе-200 помогает наземной группировке тушить природный пожар в Архаринском районе. Второй самолет находится в готовности к вылету в случае ухудшении обстановки. Сегодня в Архаринский район из Хабаровска вылетает еще один вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра, он будет находиться на дежурстве в этом районе до нормализации обстановки. Кроме того, для передислокации личного состава привлечены два вертолета министерства обороны ", — сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

Всего по данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, на тушении пожаров в Приамурье задействовали 937 человек и 163 единицы техники.