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Александр Гусев поручил усилить профилактику лесных пожаров в Воронежской области
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Александр Гусев поручил усилить профилактику лесных пожаров в Воронежской области 

Вести Воронеж 44 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
По словам главы региона, к тушению надо привлекать пожарно-химические станции. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев поручил усилить работу по профилактике лесных пожаров. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании в облправительстве в понедельник, 23 апреля. Александр Гусев предложил привлекать для тушения ландшафтных пожаров всё пожарно-химические станции. Сейчас их в регионе 26. Кроме того, врио губернатора подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить наиболее посещаемым местам отдыха, примыкающих к лесам, а также автодорогам, проходящим через лесные массивы. Пожароопасный период в лесах Воронежской области открылся 23 апреля. В 2018 году на выполнение противопожарных мероприятий из федбюджета выделили 8,7 млн рублей, из областного бюджета на охрану лесов от пожаров и их тушения — 81 млн рублей. Наиболее сложная лесопожарная обстановка на территории области прогнозируется на апрель, май и июнь. В зоне риска — лесные массивы хвойных насаждений, 33 детских оздоровительных лагеря в 17 муниципальных образованиях, 80 населённых пунктов и 67 дачных объединений, граничащих с лесными массивами. Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации создана группировка из 15 тыс. человек и 4 тыс. единиц техники. Кроме того, запланировано проведение воздушной разведки при помощи 10 воздушных судов: четырёх беспилотников, двух самолётов, трёх вертолётов и одного автожира. Дарья Крымова
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