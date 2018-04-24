В Перми продлевают арест хозяйке комнаты общежития в Чусовом, где при пожаре погибли 6 человек: онлайн

В Мотовилихинском районном суде Перми сегодня, 24 апреля, продлевают арест 18-летней девушке, хозяйке комнаты общежития, в которой начался пожар в Чусовом в феврале 2017 года.

Ночью 27 февраля в Чусовом загорелось пятиэтажное общежитие. Мы вели онлайн-трансляцию ЧП. Тогда погибли шесть человек: женщина, двое мужчин и трое детей. Четверых пострадавших отправили на лечение в Пермь. Остальным оказывали медпомощь в Чусовом. Других жильцов дома, эвакуированных во время тушения, на время поселили в гостинице.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Якобы в одной из комнат была оставлена включенной в сеть электроплитка.

Сегодня мы ведем онлайн-трансляцию из зала суда, где продлевают арест 18-летней хозяйке комнаты.