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В Саратове закрывают крупный торговый комплекс
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В Саратове закрывают крупный торговый комплекс 

Новости Саратова 51 минуту назад
ТК «Арена» может прекратить свою деятельность в самое ближайшее время.
Сегодня утром 24 апреля судебные приставы-исполнители намерены закрыть данный торговый комплекс. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в региональном управлении ФССП.
Причиной ограничительных действий по отношению к ТК «Арена» стало нарушение администрацией заведения норм и правил пожарной безопасности.
Напомним, проверки торгово-развлекательных комплексов и центров в Саратовской области начались сразу после трагедии в Кемерово, где на пожаре 25 марта погибли 60 человек, большинством из которых стали дети.
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