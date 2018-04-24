В Саратове закрывают крупный торговый комплекс

ТК «Арена» может прекратить свою деятельность в самое ближайшее время.

Сегодня утром 24 апреля судебные приставы-исполнители намерены закрыть данный торговый комплекс. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в региональном управлении ФССП.

Причиной ограничительных действий по отношению к ТК «Арена» стало нарушение администрацией заведения норм и правил пожарной безопасности.