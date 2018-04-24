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Из-за митингов в центре Ярославля перекроют движение
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Из-за митингов в центре Ярославля перекроют движение 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Во время первомайских демонстраций в центре Ярославля перекроют движение. Мэрия города даёт расписание:
с 06:00 до 12:30 на участке улицы Свободы от улицы Володарского до площади Волкова;
с 06:00 до 14:00 на участках улиц Первомайская, Трефолева, Советская, Андропова;
с 06:00 до 16:00 на Советской площади, участках улиц Советская, Нахимсона, Кирова, в Народном переулке, Советском переулке, площади Челюскинцев.
На этих же участках нельзя будет оставить машину.
Демонстрации проведут по традиции профсоюзы, коммунисты. Будет в этом году и «Монстрация». Хотят провести и антимусорное шествие.
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