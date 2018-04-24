Из-за демонстрации 1 мая в центре Ярославля перекроют движение

Из-за демонстрации и митинга, посвященных празднику Весны и Труда, 1 мая в центре Ярославля перекроют движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, это связано с повышением безопасности на дорогах.

На каких участках запретят движение автомобилей:

с 06.00 до 12.30 на участке автомобильной дороги улицы Свободы от улицы Володарского до площади Волкова;с 06.00 до 14.00 на участках автомобильных дорог улиц: Первомайская, Трефолева, Советская, Андропова;с 06.00 до 16.00 на участках автомобильных дорог улиц: Советская площадь, улица Советская, Народный переулок, Советский переулок, улица Нахимсона, улица Кирова, площадь Челюскинцев.

Также будет ограничена стоянка и остановка транспорта.