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Из-за демонстрации 1 мая в центре Ярославля перекроют движение
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Из-за демонстрации 1 мая в центре Ярославля перекроют движение 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Из-за демонстрации и митинга, посвященных празднику Весны и Труда, 1 мая в центре Ярославля перекроют движение транспорта.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, это связано с повышением безопасности на дорогах.
На каких участках запретят движение автомобилей:
с 06.00 до 12.30 на участке автомобильной дороги улицы Свободы от улицы Володарского до площади Волкова;с 06.00 до 14.00 на участках автомобильных дорог улиц: Первомайская, Трефолева, Советская, Андропова;с 06.00 до 16.00 на участках автомобильных дорог улиц: Советская площадь, улица Советская, Народный переулок, Советский переулок, улица Нахимсона, улица Кирова, площадь Челюскинцев.
Также будет ограничена стоянка и остановка транспорта.
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 Ещё 2 источника 
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