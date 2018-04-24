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Открытие пожароопасного сезона произошло в Новосибирске
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Открытие пожароопасного сезона произошло в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 58 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Практика поэтапного введения пожароопасного сезона в области существует уже несколько лет. Это обусловлено природно-климатическими условиями. Первыми в зоне риска возникновения лесных пожаров находятся южные, западные и восточные районы области, где, как правило, быстрее сходит снежный покров.
С 23 апреля 2018 года сезон объявлен в Баганском, Доволенском, Здвинском, Искитимском, Карасукском, Коченевском, Кочковском, Красноозерском, Купинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Черепановском, Чистоозерном, Чулымском районах.
Второй этап пожароопасного сезона будет установлен с 28 апреля на территории Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Каргатского, Колыванского, Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Татарского, Тогучинского, Усть-Таркского, Убинского, Чановского районов, в городах Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь и в рабочем поселке Кольцово. Заключительный, третий этап, стартует 4 мая в Кыштовском и Северном районах.
С началом пожароопасного сезона в регионе мобилизованы все силовые структуры и ведомства для предупреждения и ликвидации пожаров, организуются совместные дежурства и рейды с представителями муниципальных образований, органами МЧС, МВД. Активизирована противопожарная пропаганда среди местного населения. Непрерывно осуществляется мониторинг лесных пожаров.
В апреле в Новосибирской области начал работать первый межрайонный лесопожарный центр — новинка для нашего региона. Новый механизм борьбы с лесными пожарами является дополнительным структурным подразделением регио­нального профильного ведомства. Центр будет охранять от огня Сузунский, Ордынский, Черепановский, Искитимский и Маслянинский районы.
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