Открытие пожароопасного сезона произошло в Новосибирске

Практика поэтапного введения пожароопасного сезона в области существует уже несколько лет. Это обусловлено природно-климатическими условиями. Первыми в зоне риска возникновения лесных пожаров находятся южные, западные и восточные районы области, где, как правило, быстрее сходит снежный покров.

С 23 апреля 2018 года сезон объявлен в Баганском, Доволенском, Здвинском, Искитимском, Карасукском, Коченевском, Кочковском, Красноозерском, Купинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Черепановском, Чистоозерном, Чулымском районах.

Искитим, Новосибирск, Второй этап пожароопасного сезона будет установлен с 28 апреля на территории Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Каргатского, Колыванского, Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Татарского, Тогучинского, Усть-Таркского, Убинского, Чановского районов, в городах Бердск Обь и в рабочем поселке Кольцово. Заключительный, третий этап, стартует 4 мая в Кыштовском и Северном районах.

С началом пожароопасного сезона в регионе мобилизованы все силовые структуры и ведомства для предупреждения и ликвидации пожаров, организуются совместные дежурства и рейды с представителями муниципальных образований, органами МЧС МВД . Активизирована противопожарная пропаганда среди местного населения. Непрерывно осуществляется мониторинг лесных пожаров.