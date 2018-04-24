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Российские бизнесмены собрали свыше 1,2 миллиона рублей на увековечивание памяти жертв пожара в «Зимней вишне»
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Российские бизнесмены собрали свыше 1,2 миллиона рублей на увековечивание памяти жертв пожара в «Зимней вишне» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В результате пожара погибли 60 человек, в том числе дети.
Более 1,22 миллиона рублей передадут российские предприниматели для увековечивания памяти жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре.
— Все поступившие средства — вне зависимости от решения, что будет на месте ТРЦ «Зимняя вишня» — сквер, часовня, памятник или мемориал — в полном объеме будут направлены на данные цели, — сообщили в пресс-службе Кузбасской торгово-промышленной палаты.
По данным РИА Новости деньги продолжат собирать до 3 мая включительно, когда наступит 40 дней со дня трагедии.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта начался сильный пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе дети. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, пострадали 79 человек. По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых затем арестовали до 25 мая 2018 года.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Горькая вишня
Колонка обозревателя «ВМ» Екатерины Рощиной
Удивительно устроена человеческая память. С момента страшного пожара в Торговом Центре «Зимняя вишня» в Кемерове прошло около двух недель. А мы уже, ну, если не забыли, то как-то смирились с болью (далее…)
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