Российские бизнесмены собрали свыше 1,2 миллиона рублей на увековечивание памяти жертв пожара в «Зимней вишне»

В результате пожара погибли 60 человек, в том числе дети.

Более 1,22 миллиона рублей передадут российские предприниматели для увековечивания памяти жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре.

— Все поступившие средства — вне зависимости от решения, что будет на месте ТРЦ «Зимняя вишня» — сквер, часовня, памятник или мемориал — в полном объеме будут направлены на данные цели, — сообщили в пресс-службе Кузбасской торгово-промышленной палаты.

По данным РИА Новости деньги продолжат собирать до 3 мая включительно, когда наступит 40 дней со дня трагедии.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта начался сильный пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе дети. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, пострадали 79 человек. По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых затем арестовали до 25 мая 2018 года.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Горькая вишня

Удивительно устроена человеческая память. С момента страшного пожара в Торговом Центре «Зимняя вишня» в Кемерове прошло около двух недель. А мы уже, ну, если не забыли, то как-то смирились с болью (далее…)

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