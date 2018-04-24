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Первые лесные пожары вспыхнули в Приангарье
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Первые лесные пожары вспыхнули в Приангарье 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
23 апреля на землях Прибайкальского национального парка в Иркутском районе обнаружили и ликвидировали пожар на площади 7 га, покрытых лесом. В тушении принимали участие пять сотрудников лесной охраны, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. По данным региональных властей, это уже второе возгорание, зарегистрированное этой весной.
«7 апреля был ликвидирован пожар на площади 3 га в Усольском районе на землях Шелеховского военного лесничества. В лесном фонде, подконтрольном министерству лесного комплекса Иркутской области, по состоянию на 24 апреля возгораний не зафиксировано, — говорится в сообщении.
Напомним, 15 апреля в регионе ввели особый противопожарный режим, который будет действовать до 15 июня. Его ввели на территории 34 муниципальных образований за исключением восьми, расположенных на севере области. Режим запрещает посещать лес (при наступлении III класса и выше пожарной опасности), разводить костры, жечь сухую траву.
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