В Рузском округе местный житель обнаружил минометный снаряд времен ВОВ

В подмосковном Рузском городском округе в деревне Апальщино местный житель обнаружил минометный снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«В 13:30 23 апреля от диспетчера ЕДДС Рузского городского округа в ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении местным жителем минометного снаряда времен Великой Отечественной войны при проведении земельных работ на участке. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 100 метров», — говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что боеприпас был изъят и обезврежен силами ПСО-22.