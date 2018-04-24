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В Рузском округе местный житель обнаружил минометный снаряд времен ВОВ
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В Рузском округе местный житель обнаружил минометный снаряд времен ВОВ 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Рузском городском округе в деревне Апальщино местный житель обнаружил минометный снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«В 13:30 23 апреля от диспетчера ЕДДС Рузского городского округа в ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении местным жителем минометного снаряда времен Великой Отечественной войны при проведении земельных работ на участке. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 100 метров», — говорится в сообщении.
На сайте отмечается, что боеприпас был изъят и обезврежен силами ПСО-22.
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