В Иркутской области могут закрыть два торговых центра 

Прокуратура требует приостановить деятельность двух торгово-развлекательных центров — «Гермес» и «Содружество». Во время проверок на соблюдение в зданиях требований пожарной безопасности выяснилось, что собственники не позаботились об исправности пожарной сигнализации. Выявлены и другие многочисленные нарушения.
«ФедералПресс» ранее писал: в Чите закроют два детских центра из-за проблем с пожарной безопасностью. Детские центры «Динозаврия» и Hello kids в Чите, находящиеся на четвертом и третьем этажах торговых центров, намерены закрыть. По «Динозаврии» суд уже принял положительное решение, по Hello kids рассмотрение еще предстоит, но в обоих детских центрах нарушения неустранимые. Пока деятельность приостановлена, но исковые требования прокуроров направлены на прекращение ее как таковой.