Ещё
Артиллерийский снаряд времен ВОВ обнаружили в Наро‑Фоминске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Артиллерийский снаряд времен ВОВ обнаружили в Наро‑Фоминске 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном городе Наро-Фоминске на улице Шибанкова около дома №32 местные жители обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«В 12:00 23 апреля от диспетчера ЕДДС Наро-Фоминского городского округа в ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении местными жителями артиллерийского снаряда (82 миллиметра) времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 100 метров», — говорится в сообщении.
На сайте отмечается, что в тот же день снаряд был изъят и обезврежен силами Минобороны.
РИАМО: последние новости
Компания LG построит новый складской комплекс в Рузском округе В Рузском округе местный житель обнаружил минометный снаряд времен ВОВ Около 6 тыс человек обеспечат безопасность на футбольных матчах в Москве в среду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр285
Арестован главный экономист ЦБ63
Армения может уйти от России322
«Это контрольный выстрел в голову»84
Порошенко обратился с просьбой к националистам68
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
00:51
Семья Принса нашла виновных в его смерти
Шоу-бизнес Происшествия
00:46
Порошенко обратился с просьбой к националистам
Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение