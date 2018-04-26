В Рязани разрешили снести 11 домов ради строительства двух многоэтажек

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Две несанкционированные свалки в черте Рязани убрали во время субботника

В ТРЦ «Премьер» в Рязани исправили все нарушения пожарной безопасности

В Новомичуринске погибла пенсионерка, выпав из окна на четвертом этаже