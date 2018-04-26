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В Рязани разрешили снести 11 домов ради строительства двух многоэтажек
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В Рязани разрешили снести 11 домов ради строительства двух многоэтажек 

АиФ Рязань 17 минут назад
Фото: АиФ Рязань
26 апреля администрация Рязани опубликовала Постановление с разрешением снести 11 домов на улицах Совхозная, 8 марта и площади Попова. Таким образом, на территории в границах улиц Новая, Совхозная и Касимовское шоссе появятся два многоэтажных дома.
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