Ещё
В Рязани разрешили снести 11 домов ради строительства двух многоэтажек
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В Рязани разрешили снести 11 домов ради строительства двух многоэтажек
АиФ Рязань
17 минут назад
Комментарии
Фото:
АиФ Рязань
26 апреля администрация
Рязани
опубликовала Постановление с разрешением снести 11 домов на улицах Совхозная, 8 марта и площади Попова. Таким образом, на территории в границах улиц Новая, Совхозная и Касимовское шоссе появятся два многоэтажных дома.
АиФ Рязань: последние новости
Две несанкционированные свалки в черте Рязани убрали во время субботника
В ТРЦ «Премьер» в Рязани исправили все нарушения пожарной безопасности
В Новомичуринске погибла пенсионерка, выпав из окна на четвертом этаже
Комментарии
Ещё 3 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
82
Глава МЧС ответил Михалкову
163
Новая угроза: как Америка подкосит рубль
204
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»
47
Новая схема мошенничества появилась в РФ
9
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия
В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия
Оружие
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина
В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии
Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия
Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина
В мире
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение