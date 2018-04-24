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МЧС: в Оренбуржье на пожарах за неделю погибли 4 человека
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МЧС: в Оренбуржье на пожарах за неделю погибли 4 человека 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбургской области с 16 по 22 апреля произошло 37 пожаров, в результате которых погибли четыре человека и двое пострадали.
По данным ГУ МЧС региона, основными причинами возгораний были: поджоги, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования, неосторожное обращение с огнем
Так 16 апреля в Орске в загоревшихся сараях на ул. Короленко погиб неизвестный мужчина. Причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем при курении. В этот же день на пожаре, который возник из-за неосторожного обращения с огнем, скончался пенсионер из Бузулукского района.
19 апреля из-за неосторожности при курении загорелся жилой дом в поселке Саракташ, погиб мужчина. 22 апреля в Шарлыкском районе в одном из домов села Илькульган были нарушены правила эксплуатации газового оборудования, при возгорании не стало 56-летней женщины.
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