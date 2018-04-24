Два пожара произошло в один день в жилых домах в Петрозаводске

В результате пожаров никто из людей не пострадал.

По информации ЕДДС, первый сигнал тревоги поступил 23 апреля в 15:00 из жилого дома №28 на Лососинском шоссе в карельской столице. В результате инцидента оказался поврежден оконный проем в мусоросборной камере в третьем подъезде. Причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.

Следующий вызов поступил в 15:46 из жилого дома №5 по ул. Маршала Мерецкова. В результате возгорания оказалось повреждено имущество на площади 5 кв.м. в квартире. Причина, виновный, ущерб устанавливаются. В обоих случаях обошлось без пострадавших.