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Пожарные ликвидировали возгорание в корпусе ДВФУ во Владивостоке
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Пожарные ликвидировали возгорание в корпусе ДВФУ во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Пожарные Владивостока оперативно ликвидировали возгорание в помещении корпуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Приморскому краю.
24 апреля в одном из корпусов вуза сработала автоматическая пожарная сигнализация. Первые пожарные расчеты прибыли на место ЧП через четыре минуты. Всех людей из здания эвакуировали.
Выяснилось, что на четвертом этаже горели личные вещи в одной из комнат. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Пожарные не дали огню распространиться. Предварительно установлено, что возгорание возникло после короткого замыкания.
В Челябинске от действий неустановленного лица пострадали двое детей. Неизвестный кинул в квартиру на первом этаже дома бутылку с зажигательной смесью. Злоумышленника ищут. Возбуждено уголовное дело.
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