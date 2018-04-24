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В Ломоносове пенсионерка прыгнула из окна многоэтажки
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В Ломоносове пенсионерка прыгнула из окна многоэтажки 

Ivyborg.ru 2 часа назад
В городе Ломоносов Ленинградской области пожилая женщина выпрыгнула из окна жилого многоэтажного дома.
Как сообщили ivbg.ru очевидцы, женщина 96 лет выпрыгнула из окна 9 этажа дома на улице Федюнинского.
Подробности проишествия уточняются.
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