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В Ломоносове пенсионерка прыгнула из окна многоэтажки
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В Ломоносове пенсионерка прыгнула из окна многоэтажки
Ivyborg.ru
2 часа назад
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В
городе Ломоносов
Ленинградской области
пожилая женщина выпрыгнула из окна жилого многоэтажного дома.
Как сообщили ivbg.ru очевидцы, женщина 96 лет выпрыгнула из окна 9 этажа дома на улице Федюнинского.
Подробности проишествия уточняются.
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