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Названы самые интересные события в Нижегородской области за 23 апреля
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Названы самые интересные события в Нижегородской области за 23 апреля 

Newsroom24 14 минут назад
Фото: Newsroom24
Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 23 апреля, в понедельник.
1. ТЦ «Шоколад» продается за 80 млн рублей в Нижнем Новгороде
Общая площадь здания — более 25 тысяч кв.м.
2. Более 80 нарушений противопожарного режима выявлено в ТЦ «Звезда» в Нижнем Новгороде
Суд обязал организацию устранить имеющиеся нарушения и приостановить эксплуатацию здания.
3. Кожевенный завод горел в Богородске 23 апреля
Завод обгорел на площади 1000 кв.м.
4. Стало известно, как добраться до «Стадиона Нижний Новгород»
Представлены маршруты движения болельщиков на стадион.
5. Опыт нижегородских зоозащитников изучат в Госдуме
Об этом заявил глава региона Глеб Никитин.
6. «Швейцарию» обработают от клещей в Нижнем Новгороде
В день обработки — 24 апреля — нижегородцам рекомендуется воздержаться от посещения парка.
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