На Урале на голову студентки уронили демонтированное окно

"На днях в городе Краснотурьинск произошел инцидент, связанный с травмированием 19-летней студентки одного из местных колледжей. По имеющейся информации, на девушку упал фрагмент старого окна от здания общежития во время его замены сотрудниками подрядной организации. По факту произошедшего следственным отделом по городу Краснотурьинск СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Замена окон в здании общежития началась за несколько дней до произошедшего инцидента. По информации СК, сотрудники подрядной организации осуществляли работы по демонтажу старых окон, при этом один работник сбрасывал отслужившие оконные конструкции на землю, а второй в это время дежурил внизу, чтобы в зоне падения окон не было людей. 19 апреля работник, который сбрасывал старые окна, пришел на работу пораньше и, не дождавшись своего напарника, начал работу, считает следствие.

"Случилось так, что в этот самый момент рядом со зданием общежития проходила 19-летняя студентка. В результате фрагмент окна упал на нее и причинил пострадавшей телесные повреждения, с которыми девушка была доставлена в больницу (где находится и по настоящее время). Предварительный диагноз, поставленный медиками пострадавшей, — черепно-мозговая травма", — отмечается в сообщении.

В рамках доследственной проверки следователь СКР будет устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе в полной ли мере сотрудники подрядной организации выполняли мероприятия по обеспечению безопасности граждан при демонтаже окон, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, уточняет СК.