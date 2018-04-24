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Почти 20 человек погибли в результате поджога в китайском караоке-баре
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Почти 20 человек погибли в результате поджога в китайском караоке-баре 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В результате пожара в одном из караоке-баров в китайском городе Цинъюань (провинция Гуандун) погибли 18 человек, еще пятеро получили ожоги и травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на местный информационный портал «Сина». По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог.
Инцидент произошел в ночь на вторник, 24 апреля, по местному времени. К настоящему моменту пламя удалось потушить, а пострадавшие находятся в ближайшей больнице.
Причины пожара пока выясняются, на месте работают полицейские и следователи.
Между тем в опубликованном сообщении правоохранительных служб города говорится, что причиной пожара в караоке-баре стал поджог. На это указывают результаты предварительного расследования.
A suspected arson fire ripping through a KTV house killed 18 people and injured another five early Tuesday in Qingyuan City, south China's Guangdong Province, local police said https://t.co/lfui1GVeaw pic.twitter.com/FaxV2AA1iz
— Global Times (@globaltimesnews) 24 апреля 2018 г.
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