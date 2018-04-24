В Белозерском районе семья осталась без крыши над головой

Страшный пожар, который полностью уничтожил дом, и все вещи семьи с двумя детьми произошел вчера 23 апреля, около трех часов ночи по улице Тобольная в селе Белозерское. Несмотря на то, что пожарным удалось локализовать пламя уже через 10 минут после прибытия, полностью удалось ликвидировать спустя полтора часа. По данным МЧС Зауралья на тушение привлекались 9человек и 4 единицы техники. уже вчера в соцсетях появились посты о помощи пострадавшим. Друзья и знакомые просят неравнодушных людей помощь деньгами, вещами и школьными принадлежностями. В первую очередь погорельцам необходимы: обувь и одежда. Женщина — размер одежды 48, обувь 39, мужчина — Александр 54-56, обувь 41, девочка — Ксюша 6 лет, обувь 26, мальчик Артем 8 лет, обувь 34