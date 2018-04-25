Семьи погибших при пожаре в кемеровском ТЦ получили положенные выплаты

КЕМЕРОВО , 25 апреля. / ТАСС /. Семьи погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в общей сложности получили по 5 млн рублей выплат, сообщили ТАСС в департаменте социальной защиты населения Кемеровской области в среду.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. По факту пожара расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек, все они арестованы.

"Денежные средства перечислены из федерального бюджета в отношении 60 погибших и 44 пострадавших, из областного бюджета — в отношении 60 погибших и 44 пострадавших. Семьи погибших на пожаре получили (за каждого погибшего человека) по 1 млн рублей из резервного фонда правительства РФ, по 1 млн рублей — из резервного фонда коллегии администрации Кемеровской области, по 3 млн рублей — от собственника торгового центра", — сказали в департаменте.

Как сообщалось ранее, средства от владельца ТЦ в марте были перечислены в бюджет региона. В департаменте напомнили, что пострадавшие получают по 800 тыс. рублей (в равных долях из федерального и регионального бюджетов) за тяжкий или средний вред здоровью, те, кто получил легкие травмы, — по 400 тыс. рублей. Общая сумма всех выплат на 25 апреля составила 318 млн рублей.