В 60 километрах от Барнаула строят приют для бездомных людей

Как сообщают Вести22, кров необходим для 170 мужчин и женщин. В прошлом некоторые из них злоупотребляли алкоголем, бродяжничали, кто-то имеет судимость.

В настоящее время общественники арендуют для них несколько частных домов в краевой столице, но съем жилья в городе обходится дорого. Поэтому было решено построить в селе Малахово Косихинского района жилое здание и комплекс для животных. Таким образом бездомные люди смогут сами себя обеспечить.

Первый этаж здания уже есть. На достройку требуется миллион. Часть средств заработали сами бездомные.