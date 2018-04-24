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В 60 километрах от Барнаула строят приют для бездомных людей
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В 60 километрах от Барнаула строят приют для бездомных людей 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Как сообщают Вести22, кров необходим для 170 мужчин и женщин. В прошлом некоторые из них злоупотребляли алкоголем, бродяжничали, кто-то имеет судимость.
В настоящее время общественники арендуют для них несколько частных домов в краевой столице, но съем жилья в городе обходится дорого. Поэтому было решено построить в селе Малахово Косихинского района жилое здание и комплекс для животных. Таким образом бездомные люди смогут сами себя обеспечить.
Первый этаж здания уже есть. На достройку требуется миллион. Часть средств заработали сами бездомные.
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