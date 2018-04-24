Ночью в центре Тюмени сгорело СТО

Накануне, 23 апреля, в Тюмени на Первомайской улице произошел пожар. Здесь в двенадцатом часу ночи загорелось СТО. Горожане, ставшие очевидцами происшествия, сообщили, что здание находилось вплотную к детской площадке. А сама авторемонтная работала нелегально.

— Сообщение о возгорании поступило в 23.37. Во время происшествия были повреждены внутренняя отделка, имущество и автомобиль. По предварительной причине, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем, — сообщили в региональном МЧС

В ведомстве также рассказали, что пострадавших и погибших нет.

Пламя не прорвалось наружу