Ещё
Ночью в центре Тюмени сгорело СТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ночью в центре Тюмени сгорело СТО 

72.ru 42 минуты назад
Фото: 72.ru
Накануне, 23 апреля, в Тюмени на Первомайской улице произошел пожар. Здесь в двенадцатом часу ночи загорелось СТО. Горожане, ставшие очевидцами происшествия, сообщили, что здание находилось вплотную к детской площадке. А сама авторемонтная работала нелегально.
— Сообщение о возгорании поступило в 23.37. Во время происшествия были повреждены внутренняя отделка, имущество и автомобиль. По предварительной причине, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем, — сообщили в региональном МЧС.
В ведомстве также рассказали, что пострадавших и погибших нет.
Пламя не прорвалось наружу
72.ru: последние новости
В ТЦ «Кристалл», «Сити Молл», «Малахит» и «Остров» нашли нарушения пожарной безопасности Пострадавших при взрыве в Заводоуковске доставили в Тюмень: 16-летняя девочка и 27-летний мужчина в реанимации Под Тюменью произошёл пожар: сгорел пристрой жилого дома
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»688
Россию ждут очередные санкции188
Для россиян хотят ввести новые штрафы86
Россия поставила США серьезное условие308
Климкин сделал грубую ошибку75
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение