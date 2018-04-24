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В Китае арестовали виновника гибели 18 человек
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В Китае арестовали виновника гибели 18 человек 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Полиция в Китае задержала подозреваемого в поджоге караоке-бара. Жертвами пожара стали не менее 18 человек, пятеро пострадали, передает НСН.
Трагедия произошла в городе Цинъюань в провинции Гуандун. Пожарные получили экстренный вызов около полуночи и примерно через полчаса справились с огнем. Однако бар, расположенный в трехэтажном здании, к этому моменту полностью сгорел.
По данным предварительного расследования, пожар стал результатом поджога. Злоумышленник заблокировал мотоциклом единственную дверь, ведущую в бар, и бросил зажигательную смесь. Ведется расследование.
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