В Китае арестовали виновника гибели 18 человек

Полиция в Китае задержала подозреваемого в поджоге караоке-бара. Жертвами пожара стали не менее 18 человек, пятеро пострадали, передает НСН.

Трагедия произошла в городе Цинъюань в провинции Гуандун. Пожарные получили экстренный вызов около полуночи и примерно через полчаса справились с огнем. Однако бар, расположенный в трехэтажном здании, к этому моменту полностью сгорел.

По данным предварительного расследования, пожар стал результатом поджога. Злоумышленник заблокировал мотоциклом единственную дверь, ведущую в бар, и бросил зажигательную смесь. Ведется расследование.