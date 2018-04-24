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Полиция Китая начала поиск поджигателя караоке-бара
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Полиция Китая начала поиск поджигателя караоке-бара 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На юге Китая полиция ищет подозреваемого в поджоге караоке-бара в городе Цинъюань. Напомним, в результате происшествия погибли 18 человек, еще пять пострадали.
Стражам порядка удалось установить, что один из посетителей увеселительного заведения поссорился с другим человеком возле входа в бар.
После словесной перепалки злоумышленник поджог припаркованные у трехэтажного здания мопеды. Огонь перекинулся на небольшой караоке-бар, в котором оказался только один выход.
Инцидент произошел на улице Чаюань, сообщает ТАСС. Прибывшие на место ЧП огнеборцы быстро потушили пожар, но большого количества жертв избежать не удалось.
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