Полиция Китая начала поиск поджигателя караоке-бара

На юге Китая полиция ищет подозреваемого в поджоге караоке-бара в городе Цинъюань. Напомним, в результате происшествия погибли 18 человек, еще пять пострадали.

Стражам порядка удалось установить, что один из посетителей увеселительного заведения поссорился с другим человеком возле входа в бар.

После словесной перепалки злоумышленник поджог припаркованные у трехэтажного здания мопеды. Огонь перекинулся на небольшой караоке-бар, в котором оказался только один выход.