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В Иркутской области за сутки возникли 17 лесных пожаров
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В Иркутской области за сутки возникли 17 лесных пожаров 

РИА Новости 44 минуты назад
ИРКУТСК, 25 апр — РИА Новости. В Иркутской области на землях лесного фонда 24 апреля ликвидированы 15 пожаров, еще два — локализованы, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, площадь возгораний составила 163 гектара. Из 17 пожаров — 15 удалось потушить.
"В локализованном состоянии на текущие сутки перешло два возгорания общей площадью 44 гектара, покрытых лесом, и 30 не лесных гектаров, по одному в Осинском и Боханском районах", говорится в сообщении.
На тушении лесных пожаров было задействованы 139 сотрудников лесхозов и 46 единиц техники.
По прогнозам ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», установился высокий уровень пожароопасности. В условиях действующего с 15 марта особого противопожарного режима запрещается посещение гражданами лесов, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора.
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