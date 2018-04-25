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В Иркутской области возникли 17 лесных пожаров за сутки
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В Иркутской области возникли 17 лесных пожаров за сутки 

Газета.Ru 23 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Иркутской области на землях лесного фонда 24 апреля возникли 17 пожаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
По данным пресс-службы, площадь возгораний составила 163 гектара. Из 17 пожаров — 15 удалось потушить.
"В локализованном состоянии на текущие сутки перешло два возгорания общей площадью 44 гектара, покрытых лесом, и 30 не лесных гектаров, по одному в Осинском и Боханском районах", — говорится в сообщении.
На тушении лесных пожаров было задействованы 139 сотрудников лесхозов и 46 единиц техники.
По прогнозам ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», установился высокий уровень пожароопасности. В условиях действующего с 15 марта особого противопожарного режима запрещается посещение гражданами лесов, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора.
Ранее в Приморском крае ликвидировали лесные пожары на площади более 200 гектаров.
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