В Иркутской области ликвидировали девять лесных пожаров

Уточняется, что общая площадь возгораний равна 129,8 га, покрытых лесом, и 7 нелесных гектаров.

Возгорания потушены в Аларском, Боханском, Усольском, Братском, Нижнеудинском, Куйтунском и Слюдянском районах, а также в Иркутском и Черемховском районах.

В тушении возгораний участвовали 112 сотрудников лесной охраны с применением 30 единиц наземной техники.