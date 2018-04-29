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В Иркутской области ликвидировали девять лесных пожаров
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В Иркутской области ликвидировали девять лесных пожаров 

Газета.Ru 1 час назад
Девять лесных пожаров ликвидировано на площади 136 гектаров на территории Иркутской области за 26 апреля, один пожар локализован, передает ФБА «Экономика сегодня».
Уточняется, что общая площадь возгораний равна 129,8 га, покрытых лесом, и 7 нелесных гектаров.
Возгорания потушены в Аларском, Боханском, Усольском, Братском, Нижнеудинском, Куйтунском и Слюдянском районах, а также в Иркутском и Черемховском районах.
В тушении возгораний участвовали 112 сотрудников лесной охраны с применением 30 единиц наземной техники.
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