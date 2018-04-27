В Иркутской области ликвидировали девять лесных пожаров за день

"26 апреля в Иркутской области на землях лесного фонда ликвидировано девять пожаров. Их общая площадь составила 129,8 га, покрытых лесом, и 7 нелесных гектаров", — говорится в сообщении.

Два очага потушено в Иркутском районе, по одному — в Аларском, Боханском, Усольском, Братском, Нижнеудинском, Куйтунском и Слюдянском районах.

Отмечается, что еще один лесной пожар на площади 45 гектаров локализован в Черемховском районе.

Всего 26 апреля в тушении возгораний было задействовано 112 сотрудников лесной охраны, 25 мобилизованных граждан, 30 единиц наземной техники.