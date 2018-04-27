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В Иркутской области ликвидировали девять лесных пожаров за день
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В Иркутской области ликвидировали девять лесных пожаров за день 

РИА Новости 1 час назад
ИРКУТСК, 27 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в Иркутской области на землях лесного фонда ликвидировано девять пожаров на площади 136 гектаров, один пожар локализован, сообщает пресс-служба правительства региона.
"26 апреля в Иркутской области на землях лесного фонда ликвидировано девять пожаров. Их общая площадь составила 129,8 га, покрытых лесом, и 7 нелесных гектаров", — говорится в сообщении.
Два очага потушено в Иркутском районе, по одному — в Аларском, Боханском, Усольском, Братском, Нижнеудинском, Куйтунском и Слюдянском районах.
Отмечается, что еще один лесной пожар на площади 45 гектаров локализован в Черемховском районе.
Всего 26 апреля в тушении возгораний было задействовано 112 сотрудников лесной охраны, 25 мобилизованных граждан, 30 единиц наземной техники.
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