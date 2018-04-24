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Более тысячи нарушений пожарной безопасности выявлено в ТЦ Приморья
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Более тысячи нарушений пожарной безопасности выявлено в ТЦ Приморья 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Особое внимание проверяющих было уделно исправности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, состоянию путей эвакуации, использованию надлежащих систем противодымной защиты, исправности эксплуатируемых электросетей и электрооборудования, достаточности первичных средств пожаротушения и т.д.
Всего было проверено более 100 объектов, являющихся торговыми комплексами, в том числе имеющие развлекательные центры, большинство которых расположено на территориях крупных городов края — Владивосток, Находка, Артем, Уссурийск. Практически на всех проверяемых объектах прокурорами фиксировались нарушения.
Среди основных нарушений: отсутствие автоматических установок пожарной сигнализации, аварийного освещения на путях эвакуации, загромождение последних горючими материалами, торговым и холодильным оборудованием, предметами мебели.
Кроме того, были зафиксированы случаи эксплуатации газового оборудования, а также факты хранения газовых баллонов в торговых центрах.
По результатам надзорных мероприятий в деятельности некоторых таких объектов выявлены существенные нарушения законодательства.
В целом по итогам надзорных мероприятий в деятельности объектов торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей выявлено порядка одной тысячи нарушений закона. В ряде случаев в суды направлены исковые заявления, по 15 из которых в качестве обеспечительных мер прокурорами уже заявлены ходатайства о приостановлении деятельности объектов, в которых выявлены существенные нарушения закона.
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