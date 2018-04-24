Ещё
Новосибирцев предупредили о сбое в работе светофоров на площади Инженера Будагова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новосибирцев предупредили о сбое в работе светофоров на площади Инженера Будагова 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 24 апреля на площади Инженера Будагова в Новосибирске произошёл сбой в работе светофоров.
Отметка о том, что светофоры на площади не работают, появилась на Яндекс. Картах примерно в половине девятого утра.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофоры на съезде с площади на Ипподромскую перешли в режим жёлтого мигающего сигнала.
«Заявка поступил в восемь утра. Бригада выехала», — пояснили в СМЭУ, добавив, что восстановить работу светофоров на площади специалисты планируют максимум в течение полутора часов.
Вчера днём произошёл сбой в работе светофоров на перекрёстке Богдана Хмельницкого и Театральной: двадцать минут они горели только красным светом. Потом специалисты СМЭУ перевели светофоры в режим жёлтого мигающего сигнала.
ngs.ru: последние новости
Трассу под Новосибирском заволокло дымом «Вы бы слышали их сирену»: три сотни человек эвакуированы из бизнес-центра «Хилтона» Под Новосибирском загорелся детский лагерь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»688
Россию ждут очередные санкции188
Для россиян хотят ввести новые штрафы86
Россия поставила США серьезное условие308
Климкин сделал грубую ошибку75
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение