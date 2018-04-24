Новосибирцев предупредили о сбое в работе светофоров на площади Инженера Будагова

Утром 24 апреля на площади Инженера Будагова в Новосибирске произошёл сбой в работе светофоров.

Отметка о том, что светофоры на площади не работают, появилась на Яндекс. Картах примерно в половине девятого утра.

В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофоры на съезде с площади на Ипподромскую перешли в режим жёлтого мигающего сигнала.

«Заявка поступил в восемь утра. Бригада выехала», — пояснили в СМЭУ, добавив, что восстановить работу светофоров на площади специалисты планируют максимум в течение полутора часов.

Вчера днём произошёл сбой в работе светофоров на перекрёстке Богдана Хмельницкого и Театральной: двадцать минут они горели только красным светом. Потом специалисты СМЭУ перевели светофоры в режим жёлтого мигающего сигнала.