В Подмосковье пройдут тренировочные эвакуации учреждений 

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Тренировки по эвакуации людей пройдут во вторник почти в 4,7 тысячи объектах с массовым пребыванием людей на территории Московской области, в том числе в торгово-развлекательных центрах и учреждениях образования, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева 24 апреля объявлен в регионе единым днем тренировок по эвакуации. Учения пройдут в торгово-развлекательных центрах, учреждениях образования, культуры, спорта, социальной защиты и других объектах с массовым пребыванием людей", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что тренировки пройдут в общей сложности в 4,67 тысячи учреждениях Подмосковья. В них будет участвовать персонал объектов, сотрудники МЧС, Московской областной противопожарно-спасательной службы, а также представители общественных организаций.
"Начальник главного управления МЧС по Московской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин оценит противопожарное состояние и навыки эвакуации персонала торгового центра «Гранд» в подмосковных Химках", — добавил представитель ведомства.