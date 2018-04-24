В Подмосковье пройдут тренировочные эвакуации учреждений

"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева 24 апреля объявлен в регионе единым днем тренировок по эвакуации. Учения пройдут в торгово-развлекательных центрах, учреждениях образования, культуры, спорта, социальной защиты и других объектах с массовым пребыванием людей", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что тренировки пройдут в общей сложности в 4,67 тысячи учреждениях Подмосковья. В них будет участвовать персонал объектов, сотрудники МЧС, Московской областной противопожарно-спасательной службы, а также представители общественных организаций.