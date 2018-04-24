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Башкирский филиал «Оборонлес» Минобороны России проводит работу с населением
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Башкирский филиал «Оборонлес» Минобороны России проводит работу с населением 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Жителям раздали информационные листовки, в которых указаны номера телефонов для экстренной связи при возникновении лесных пожаров.
19 апреля 2018 года сотрудники пожарно-химической станции первого типа Башкирского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России провели подомовой обход в граничащей с лесами Башкирского лесничества деревне «Санаторий Алкино» Чишминского района Республики Башкортостан.
Население проинформировано о начале пожароопасного периода на территории Республики Башкортостан, правилах пожарной безопасности в лесах и прилегающих к ним территориях. Жителям раздали информационные листовки, в которых указаны номера телефонов для экстренной связи при возникновении лесных пожаров.
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