В Краснодарском крае на складе произошел пожар площадью 150 кв. м

"Горел склад хранения готовой продукции, площадь пожара — 150 кв. м. В 21:32 ликвидация открытого горения, сейчас уже идет проливка", — сказал представитель ведомства, не уточнив, какая продукция хранилась на складе.

Он добавил, что пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.