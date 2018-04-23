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В Краснодарском крае на складе произошел пожар площадью 150 кв. м
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В Краснодарском крае на складе произошел пожар площадью 150 кв. м 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 23 апреля. /ТАСС/. Склад продукции в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края пострадал от пожара в понедельник, площадь возгорания составила 150 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"Горел склад хранения готовой продукции, площадь пожара — 150 кв. м. В 21:32 ликвидация открытого горения, сейчас уже идет проливка", — сказал представитель ведомства, не уточнив, какая продукция хранилась на складе.
Он добавил, что пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.
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