«Причина пожара есть, а нарушения нет». Как спасаться жителям многоквартирных домов

Житель 9-этажной панельной «брежневки» показал корреспонденту NN.ruтак называемый сухотруб в своем доме. Михаил обратил внимание, что все выходы пустого водопровода забиты окурками и прочим мусором, почти на всех отсутствуют полугайки, то есть случись беда — шланг присоединить не удастся.

Сухотруб проведен снизу до верху, выходы находятся на лестничных клетках между этажами. Для тушения пожара спасатели могли подключить водоснабжение внизу, а шланги — на ближайшем к очагу возгорания этаже. Содержать их в рабочем состоянии — задача домоуправляющих компаний. Однако выяснилось, что требовать этого от них нельзя.

— Внутренний противопожарный водопровод, дымоудаление из коридоров, пожарные шкафы с кранами и шлангами для тушения, системы пожарной сигнализации и оповещения предусмотрены в домах высотой более 28 м — это приблизительно 10 этажей и выше, — пояснил замначальника отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы Александр Красавин. — В современные нормативно-правовые акты эти требования для 9-этажных и ниже домовне включены.

Он добавил, что внутренний водопровод в таких домах — большая редкость. Сейчас для тушения пожарные прокладывают рукава с первого этажа до последнего. Единственная мера предосторожности для панелек — свободные пути эвакуации. Лестничные клетки нельзя загромождать мебелью, старыми дверьми, окнами и прочим хламом. Конечно, в коридорах не должно быть горючих материалов.

А вот о безопасности собственного жилища может подумать каждый. В первую очередь приобрести огнетушитель. Можно переоборудовать санузел. По новым требованиям в новостройках предусмотрен специальный шланг для тушения. Но и в старых при замене труб можно поставить отдельный кран, к нему присоединить шланг 15–20 м, чтобы он лежал «на всякий пожарный случай».

Что касается «бычков» в сухотрубе, то это нарушение не противопожарной безопасности, а федерального закона «о курении». И «наказывается» инструктажем и памяткой. И то, если удастся поймать курящего «на месте преступления». Так же как и — не поверите! — любителей жарить шашлыки на балконе.

— В весеннем небе разносилась пьяная молодецкая песня — на пожарном балконе высотки, на одном из последних этажей подростки отдыхали и… жарили шашлыки. Помимо криков пьяной молодежи, жителей оповестила орущая пожарная сигнализация, — написала Наталья Халезова. — Не хочется вспоминать Кемерово, но когда в жилом доме, на пожарном балконе жгут костры, становится страшно.

Любому здравомыслящему человеку понятно, что подобные забавы на балконе многоквартирного дома опасны. Но создатели нормативно-правовых актов не успевают за фантазией граждан.

— Народ может выдумать что угодно, и на всё требования безопасности не предусмотрены. Жарить шашлык на балконе — такого нарушения точно нет в правилах противопожарного режима, — посетовал Александр Красавин. — Это то же самое, что курение. У нас пожары очень часто случаются от брошенных с балконов окурков, которые залетают на нижние этажи. Причина пожара есть, а нарушений требований пожарной безопасности нет.

Курить законом не запрещено, жарить шашлыки тоже. Когда пожар случится, причиной будет записано «неосторожное обращение с огнем». Но предотвратить его в соответствии с правилами противопожарного режима невозможно. Единственное, что может сделать инспектор, «подтянуть» к другому нарушению. Например, использование помещения не по функциональному назначению. Балкон ведь не предназначен для пикника? Штраф — 2–3 тысяч рублей.

Так что же делать в случае пожара жителям несовременной многоэтажки? Небольшое возгорание можно попытаться потушить самостоятельно. Если причина — короткое замыкание, в первую очередь нужно отключить прибор от сети или обесточить квартиру полностью. На этом этапе подойдут любые средства: ведро, таз с водой, одеяла, пледы, которыми можно накрыть огонь.

Но, допустим, источник возгорания быстро обнаружить не удалось, и огонь разгорелся. Тогда без огнетушителя не обойтись. Он более эффективен, и им можно орудовать на расстоянии.

Если же борьба с огнем вам не по плечу, остается один путь — спасаться бегством. А вот пожар у соседей, как правило, замечают, когда уже все в дыму. В этом случае главное — оценить свои возможности. Может, разумнее занять оборону. В таких домах, как мы помним, нет системы дымоудаления, а значит, дым сразу проникнет на лестничные клетки и сконцентрируется на верхних этажах.

— Нужно понять, сможете ли вы дойти до выхода. В отделке квартир сейчас встречаются токсичные материалы. Будет достаточно 2–3 вдоха продуктами горения — и можно не дойти, — заметил Александр Красавин. — Если вы оценили, что дым охватил пути выхода, то не нужно этого делать, даже прикладывая мокрые тряпки к органам дыхания, потому что идти далеко.

Самый верный путь — закрыть дверь, попытаться прикрыть какими-то вещами все щели, уйти в самую дальнюю комнату и ждать. Пожарные подразделения приезжают максимум через 10 минут. Тогда надо попытаться привлечь к себе внимание спасателей.

Если огонь распространяется через лоджии и балконы, надо поступить так же. Уйти в дальнюю комнату, заблокировать все щели вещами, чтобы не распространялся дым, и ждать.

Есть еще крыша — она ближе к верхним этажам. Но тут есть свое препятствие. По антитеррористической безопасности выходы на крышу должны быть закрыты. Есть ли у вас ключи от лестницы? Уверены ли вы, что наверху вас ждет спасение? В крайнем случае можно попытаться выбраться по кровле, но следует помнить: эвакуационный выход в многоэтажке один — вниз.