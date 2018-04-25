Подготовку работ по обводнению торфяников завершили в Подмосковье 

В Подмосковье специалисты завершили подготовку работ по обводнению торфяных территории, сообщил в среду на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.
«Мы полностью завершили подготовку работ по обводнению наших торфяников, все 74 гектара. 85 наиболее опасных участков торфяных полей обводнены», — сказал Пестов.
Он отметил, что министерство ЖКХ Подмосковья отвечает за торфяные территории, где на данный момент все работает в штатном режиме.
В Московской области с 2010 года было обводнено свыше 74 тысяч гектаров торфяников. Благодаря этому на протяжении последних лет на территории региона удается предотвращать возникновение масштабных торфяных пожаров.