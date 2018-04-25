Подготовку работ по обводнению торфяников завершили в Подмосковье

«Мы полностью завершили подготовку работ по обводнению наших торфяников, все 74 гектара. 85 наиболее опасных участков торфяных полей обводнены», — сказал Пестов.

Он отметил, что министерство ЖКХ Подмосковья отвечает за торфяные территории, где на данный момент все работает в штатном режиме.

В Московской области с 2010 года было обводнено свыше 74 тысяч гектаров торфяников. Благодаря этому на протяжении последних лет на территории региона удается предотвращать возникновение масштабных торфяных пожаров.