В Москве 24 апреля пройдёт мастер-класс МЧС по спасению жизни

«Очень важно помочь пострадавшему в течение первого, так называемого золотого часа, когда функции организма человека, получившего внезапные и серьёзные повреждения, эффективно поддерживают его стабильное состояние», — заявили в пресс-службе МЧС

Там отметили, что благодаря таким проектам любой человек без специального образования может в экстремальной ситуации спасти жизнь.

Для участников Дня первой помощи будут работать различные тематические площадки. На них можно получить информацию об оказании первой помощи и потренироваться на специальных манекенах-тренажёрах.

Ранее МЧС России приступило ко второму этапу всероссийских учений по ликвидации последствий паводка.