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В Москве 24 апреля пройдёт мастер-класс МЧС по спасению жизни
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В Москве 24 апреля пройдёт мастер-класс МЧС по спасению жизни 

RT на русском 47 минут назад
Фото: RT на русском
Как сообщает kp.ru, среди организаторов — Минздрав и МГУ имени Ломоносова.
«Очень важно помочь пострадавшему в течение первого, так называемого золотого часа, когда функции организма человека, получившего внезапные и серьёзные повреждения, эффективно поддерживают его стабильное состояние», — заявили в пресс-службе МЧС.
Там отметили, что благодаря таким проектам любой человек без специального образования может в экстремальной ситуации спасти жизнь.
Для участников Дня первой помощи будут работать различные тематические площадки. На них можно получить информацию об оказании первой помощи и потренироваться на специальных манекенах-тренажёрах.
Ранее МЧС России приступило ко второму этапу всероссийских учений по ликвидации последствий паводка.
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