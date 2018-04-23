Компьютерное зрение поможет оценить последствия пожара

Ученые создали алгоритм, который может быстро оценить хозяйственный ущерб от пожара или другого стихийного бедствия с помощью анализа спутниковых изображений местности. Разработанный алгоритм основан на технологии машинного обучения и компьютерного зрения. Препринт статьи с описанием разработки доступен на arXiv.org.

Сотрудники лаборатории AeroNet Lab Сколковского института науки и технологии обучили нейронную сеть отличать дома, разрушенные при пожаре, от нетронутых огнем зданий на изображениях со спутника. Использование такой технологии в процессах реагирования в кризисных ситуациях позволяет быстро оценить масштаб бедствия и его ущерб и сократить время принятия решений. Помимо государственных и гуманитарных организаций в технологии заинтересованы страховые компании.

«Разработанные алгоритмы анализа разновременных серий спутниковых изображений позволяют детектировать изменения состояния объектов, относящихся к определенному классу. Данная технология будет востребована при решении различных исследовательских и индустриальных прикладных задач, связанных с мониторингом территорий, таких как детектирование нового строительства, оценки заселенности, контроль и управление рисками в охраняемых зонах», — рассказывает один из авторов исследования, научный сотрудник Сколтеха Владимир Игнатьев

Для обучения нейронной сети ученые использовали открытые данные спутниковой съемки за 2017 год по территории штата Калифорния ( США ). В декабре того года боле 100 тысяч гектар пострадали от лесных пожаров. В дальнейшем нейронная сеть смогла сама с очень хорошей достоверностью распознать сгоревшие дома на тестовой территории, в другом городе Санта Роза (Калифорния), также пострадавшем от разрушительных пожаров.

Авторы исследования планируют применить разработанную технологию в случае новых пожаров и стихийных бедствий. В планах ученых также оптимизировать алгоритм для оценки последствий наводнений и цунами.

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