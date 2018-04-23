Три торговых центра Майкопа возобновили работу

Три торговых центра столицы республики устранили нарушения противопожарных норм и возобновляют работу.

23 апреля 2018 года на исполнение в Майкопский городской отдел судебных приставов поступили определения Майкопского городского суда Адыгеи об отмене обеспечительных мер в виде запрета деятельности торгово-развлекательных центров «Джой-Лэнд», «Столица» и «Панорама».

«Раннее выявленые нарушения требований пожарной безопасности в вышеперечисленных торговых центрах устранены в полном объеме. Сегодня же деятельность указанных торгово-развлекательных центров возобновлена», рассказали в пресс-службе УФССП по Адыгее.

Напомним, что проверки мест массового пребывания людей были инициированы после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Пожар в ТРЦ унес жизни 60 человек.