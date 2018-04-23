Ещё
В Адыгее обсудили вопросы пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Адыгее обсудили вопросы пожарной безопасности 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Ситуацию с обеспечением противопожарной безопасности социально значимых объектов обсудили на расширенном планёрном совещании Кабинета министров РА под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Прокурор РА Марк Большедворский сообщил, что проверки мест массового пребывания граждан и объектов с круглосуточным пребыванием выявили нарушения на 27 объектах. В их числе школы-интернаты, больницы, студенческие общежития, спортивные объекты. Руководителям названных учреждений направлены предписания об устранении нарушений, сообщает пресс-служба главы РА.
Глава республики поручил отраслевым министрам оперативно устранить имеющиеся недостатки, многие из которых не требуют значительных затрат времени и финансов.
«Прошу уделить самое серьёзное внимание вопросам обеспечения противопожарной безопасности. Особенно это касается социальных объектов — школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья, домов для инвалидов и престарелых и т.д. Подопечные этих учреждений особенно уязвимы, так как зачастую самостоятельно не могут покинуть здание в случае пожара. Наша задача — сделать всё необходимое для предотвращения чрезвычайных ситуаций», — сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики подчеркнул, что руководители профильных министерств и ведомств будут нести персональную ответственность за исполнение данного поручения.
АиФ Адыгея: последние новости
Глава РА принял участие в заседании Совета при полпреде президента РФ в ЮФО В Майкопе после проверок закрыли ТРЦ «Столица» и «Джой Лэнд» В РА прошло заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении178
На Москву обрушится торнадо18
Умер Сергей Тупикин90
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир121
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение