В Адыгее обсудили вопросы пожарной безопасности 

Ситуацию с обеспечением противопожарной безопасности социально значимых объектов обсудили на расширенном планёрном совещании Кабинета министров РА под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Прокурор РА Марк Большедворский сообщил, что проверки мест массового пребывания граждан и объектов с круглосуточным пребыванием выявили нарушения на 27 объектах. В их числе школы-интернаты, больницы, студенческие общежития, спортивные объекты. Руководителям названных учреждений направлены предписания об устранении нарушений, сообщает пресс-служба главы РА.
Глава республики поручил отраслевым министрам оперативно устранить имеющиеся недостатки, многие из которых не требуют значительных затрат времени и финансов.
«Прошу уделить самое серьёзное внимание вопросам обеспечения противопожарной безопасности. Особенно это касается социальных объектов — школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья, домов для инвалидов и престарелых и т.д. Подопечные этих учреждений особенно уязвимы, так как зачастую самостоятельно не могут покинуть здание в случае пожара. Наша задача — сделать всё необходимое для предотвращения чрезвычайных ситуаций», — сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики подчеркнул, что руководители профильных министерств и ведомств будут нести персональную ответственность за исполнение данного поручения.