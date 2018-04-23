В Адыгее обсудили вопросы пожарной безопасности

Мурата Кумпилова. Ситуацию с обеспечением противопожарной безопасности социально значимых объектов обсудили на расширенном планёрном совещании Кабинета министров РА под председательством главы Адыгеи

Прокурор РА Марк Большедворский сообщил, что проверки мест массового пребывания граждан и объектов с круглосуточным пребыванием выявили нарушения на 27 объектах. В их числе школы-интернаты, больницы, студенческие общежития, спортивные объекты. Руководителям названных учреждений направлены предписания об устранении нарушений, сообщает пресс-служба главы РА.

Глава республики поручил отраслевым министрам оперативно устранить имеющиеся недостатки, многие из которых не требуют значительных затрат времени и финансов.

«Прошу уделить самое серьёзное внимание вопросам обеспечения противопожарной безопасности. Особенно это касается социальных объектов — школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья, домов для инвалидов и престарелых и т.д. Подопечные этих учреждений особенно уязвимы, так как зачастую самостоятельно не могут покинуть здание в случае пожара. Наша задача — сделать всё необходимое для предотвращения чрезвычайных ситуаций», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики подчеркнул, что руководители профильных министерств и ведомств будут нести персональную ответственность за исполнение данного поручения.