В Ялтинском заповеднике локализовали пожар

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 апр — РИА Новости Крым . Пожарные локализовали пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Загорание зафиксировано днем на склонах Ай-Петринской гряды. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минприроды Крыма.

"Пожарные формирования заповедника локализовали пожар, площадь которого составила 0,2 гектара. К тушению пожара привлекать дополнительные силы необходимости нет. Угрозы населенным пунктам нет", — рассказали в ведомстве, добавив, что на указанном месте растет сосновый лес.

В пресс-службе добавили, что предварительная причина загорания — человеческая деятельность. После ликвидации пожара лесники несколько дней будут патрулировать территорию.

Общая площадь Ялтинского горно-лесного заповедника — более 145 кв км. В его состав входят Оползневское, Алупкинское, Ливадийское и Гурзуфское лесничества.