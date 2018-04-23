Ещё
Мероприятия ко Дню пожарной охраны России организуют в библиотеке №260
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мероприятия ко Дню пожарной охраны России организуют в библиотеке №260 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: библиотека №260  В библиотеке №260 поселения Десеновское 28 апреля пройдут мероприятия, посвященные Дню пожарной охраны России.
— Для юных гостей нашего учреждения мы подготовили увлекательную и познавательную программу. В начале мероприятия ребята прослушают лекцию об истории возникновения профессии пожарного. После этого мы посвятим несколько минут разговору о правилах безопасности. В конце прочитаем стихи и отрывки из произведений, посвященные пожарным, — рассказала заведующая библиотекой №260 Надежда Тетенова.
Начало мероприятия в 15:00. Вход свободный.
Отметим, что День пожарной охраны в России отмечается ежегодно 30 апреля.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Новую парковку создадут на территории поселения Новофедоровское Библиотека Московского станет одной из площадок Большого фестиваля мультфильмов Совет ветеранов Вороновского проведет отчетно-выборное собрание
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора29
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении164
На Москву обрушится торнадо12
Умер Сергей Тупикин90
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир118
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение