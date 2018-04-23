Мероприятия ко Дню пожарной охраны России организуют в библиотеке №260

Фото: библиотека №260 В библиотеке №260 поселения Десеновское 28 апреля пройдут мероприятия, посвященные Дню пожарной охраны России

— Для юных гостей нашего учреждения мы подготовили увлекательную и познавательную программу. В начале мероприятия ребята прослушают лекцию об истории возникновения профессии пожарного. После этого мы посвятим несколько минут разговору о правилах безопасности. В конце прочитаем стихи и отрывки из произведений, посвященные пожарным, — рассказала заведующая библиотекой №260 Надежда Тетенова.

Начало мероприятия в 15:00. Вход свободный.

Отметим, что День пожарной охраны в России отмечается ежегодно 30 апреля.