Преображенцы примут участие в Дне пожарной охраны

В следующее воскресенье на Фестивальной площади парка «Сокольники» пройдет торжественное празднование Дня пожарной охраны.

Праздник приурочен к году Культуры безопасности. Начнутся праздничные мероприятия в 9.00 и завершатся в 15.00. Сотрудники ГО МЧС ВАО покажут пожарную и спасательную технику и продемонстрируют пожарное оборудование. Затем всех присутствующих поприветствует Первый заместитель начальника управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве , а также депутаты района Новогиреево и ветераны пожарной охраны. После приветственных слов начнется концерт. На нем для посетителей Сокольников выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Павел Пикалов, Мария Легусова и другие. А юных посетителей парка ждут увлекательные и познавательные интерактивные программы.

Во время праздника на Фестивальной площади будут проходить показательные выступления «Спасрезерв». Кроме того, преображенцы увидят выступления с боевой одеждой пожарного. Ждут гостей парка и интересная викторина по пожарной безопасности, демонстрация пожарной техники, интерактивные конкурсы, показательные выступления ВДВ «Союз десантников».

Будет также действовать интерактивная зона, где гостей ждут мастер-класса.