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Преображенцы примут участие в Дне пожарной охраны
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Преображенцы примут участие в Дне пожарной охраны 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
В следующее воскресенье на Фестивальной площади парка «Сокольники» пройдет торжественное празднование Дня пожарной охраны.
Праздник приурочен к году Культуры безопасности. Начнутся праздничные мероприятия в 9.00 и завершатся в 15.00. Сотрудники ГО МЧС ВАО покажут пожарную и спасательную технику и продемонстрируют пожарное оборудование. Затем всех присутствующих поприветствует Первый заместитель начальника управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве, а также депутаты района Новогиреево и ветераны пожарной охраны. После приветственных слов начнется концерт. На нем для посетителей Сокольников выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Павел Пикалов, Мария Легусова и другие. А юных посетителей парка ждут увлекательные и познавательные интерактивные программы.
Во время праздника на Фестивальной площади будут проходить показательные выступления «Спасрезерв». Кроме того, преображенцы увидят выступления с боевой одеждой пожарного. Ждут гостей парка и интересная викторина по пожарной безопасности, демонстрация пожарной техники, интерактивные конкурсы, показательные выступления ВДВ «Союз десантников».
Будет также действовать интерактивная зона, где гостей ждут мастер-класса.
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