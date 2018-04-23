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Состоялась апрельская встреча главы управы района Косино-Ухтомский с населением
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Состоялась апрельская встреча главы управы района Косино-Ухтомский с населением 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Встреча главы управы района Косино-Ухтомский Романа Балдуева с населением прошла в учебном корпусе школы №2031, расположенной на Лухмановской, дом 13б.
Во встрече также приняли участие глава МО Косино-Ухтомский Р. Чернышев, замглавы управы А. Алпатов, представитель МЧС В. Аверков, а также депутаты Совета депутатов и председатель районного Совета ветеранов В. Логинов.
Темами встречи стали: проведение праздничных мероприятий в районе Косино-Ухтомский, посвященных празднованию Дня Победы в ВОВ, и капремонт МКД в районе.
Представитель МЧС В. Аверков рассказал о статистике пожаров в округе и районе и дал советы косино-ухтомцам, как избежать пожаров в жилище.
О праздновании Дня Победы в районе рассказал в своем докладе заместитель главы управы А. Алпатов. Он поведал собравшимся том, где и какие мероприятия состоятся в конце текущего месяца — начале следующего, а также о работе с ветеранами и оказываемой им помощи.
Глава управы района Р. Балдуев осветил вопросы о капремонте, проводимом в многоквартирных домах Косино-Ухтомского, и ответил на вопросы жителей по теме, заданные в письменной и устной форме.
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