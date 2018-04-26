Ещё
Под Новгородом десять участков автодорог остаются подтопленными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Новгородом десять участков автодорог остаются подтопленными 

РИА Новости 32 минуты назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. В Новгородской области из-за сильных дождей и паводка остаются подтопленными 10 участков автомобильных дорог, 170 приусадебных участков и два дома, сообщает региональное ГУМЧС.
"В результате прохождения 17-18 апреля по территории Новгородской области комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков и активным снеготаянием, по состоянию на 12.00 26 апреля на территории пяти муниципальных районов остаются подтопленными (поврежденными) 10 участков автомобильных дорог. На территориях двух муниципальных районов в двух населенных пунктах подтоплено 170 приусадебных участков и два дома", — говорится в сообщении.
С 23 апреля в регионе введен режим ЧС в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.
В настоящее время для оказания адресной помощи и проведения аварийно-восстановительных работ, а также для мониторинга обстановки на местах работает аэромобильная группировка и оперативная группа ЦУКС ГУМЧС по Новгородской области, оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов и муниципальных районов. Ведется мониторинг с применением беспилотных летательных аппаратов.
Автомобильные дороги на разрушенных участках перекрыты, выставлены дорожные знаки о запрете проезда и объезда, в местах размыва проводятся восстановительные работы по ремонту дорожного полотна.
Всего для ликвидации последствий подтопления задействовано 133 человека и 43 единицы техники, в том числе от МЧС России — 43 человека и 10 единиц техники.
РИА Новости: последние новости
Семьи погибших и пострадавшие в ТЦ в Кемерово получили выплаты В Севастополе после проверок приостановили работу нескольких ТЦ Крымский волюнтаризм. Президиуму ЦК КПСС не нужны были никакие референдумы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом180
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…396
Умерла звезда сериала «Сваты»60
Макаревич снова оскорбил россиян910
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море297
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение