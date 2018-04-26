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В России массово закрывают ТЦ
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В России массово закрывают ТЦ 

Авторадио 40 минут назад
Фото: Бизнес-Вектор
Генпрокуратура России подала в суды десятки исков о закрытии торговых центров из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства. Прокуроры проверили более двух тысяч объектов в Рязанской, Астраханской и Сахалинской областях, а также Чувашии, Республике Коми, Забайкалье, на Ставрополье, Ямале и в других регионах. Найдена масса нарушений. Так, в некоторых ТЦ Пензенской области не работали пожарные сигнализации и системы дымоудаления, не было эвакуационных выходов и источников наружного водоснабжения. Суды уже запретили эксплуатацию пяти объектов. Они будут закрыты до устранения неполадок. В Ставропольском крае закрыли 20 торговых центров. В Рязанской области нашли развлекательный комплекс, в котором раздвижные двери не открывались вручную. В случае экстренной ситуации они просто блокировались. Его работа также прекращена. Инспекции проходят по всей Россиий из-за пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек.
Расследование трагедии продолжается. Кемеровский областной суд сегодня рассматривал жалобу на арест начальника пожарного караула Сергея Генина, который обвиняется в халатности. По версии следствия, он проигнорировал информацию очевидца о том, что в кинозале заблокированы люди. В результате этого погибли не менее 37 человек, находившихся на четвертом этаже. В итоге суд оставил пожарного под арестом. Одна из потерпевших по делу сегодня рассказала суду о действиях сотрудников центра и спасателей во время трагедии. По ее словам, одна из работниц на фоне возникшей паники попыталась вынести с собой широкоформатный телевизор. Правда, из-за давки технику пришлось бросить. Пожарные, по словам потерпевшей, цитата «бегали по сторонам и не знали, что делать», передает «Интерфакс».
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