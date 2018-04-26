В России массово закрывают ТЦ

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Патриарх Кирилл посетит Кемеровскую область на 40-й день после пожара в ТЦ

Вызов о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» поступил из дома напротив

При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек - СК